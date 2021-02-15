«Челси» выиграл четвертый матч подряд и вышел на четвертое место в АПЛ

Футбольный клуб «Челси» на своем поле обыграл «Ньюкасл» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 15 февраля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Оливье Жиру и Тимо Вернер.

Победа стала для «Челси» четвертой подряд, команда набрала 42 очка и вышла на четвертое место в чемпионате. В активе «Ньюкасла» 25 очков, клуб находится на 17-й позиции.

«Челси» в следующем туре 20 февраля на выезде сыграет с «Саутгемптоном». Ньюкасл днем позже на чужом поле встретится с «Манчестер Юнайтед».