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Германия не стала раскрывать данные о расследовании дела Навального

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Алексей Навальный
Алексей Навальный
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Правительство ФРГ не стало раскрывать данные о том, какое именно ведомство обнаружило следы отравляющих веществ в ходе расследования дела Алексея Навального (является учредителем ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), сообщил депутат бундестага, член комитета по международным делам от фракции «Альтернатива для Германии» Антон Фризен в разговоре с РИА Новости.

«Представьте себе, что несколько лиц въезжают в Германию вместе с человеком, который был отравлен очень опасным нервно-паралитическим веществом. Плюс предметы, на которых тоже есть следы яда. И на вопрос, правильно ли транспортировались эти предметы, федеральное правительство ответило, что им это неинтересно», — заявил политик.

Он раскритиковал всю информационную политику германского государства по этому вопросу: по его словам, Германия оставляет неразглашенной важную информацию по делу россиянина. «Российские запросы о правовой помощи: секретно. Русские следователи в Германии: секретно. Кто навещал Навального в больнице, мы не знаем», — приводит агентство слова Фризена.

2 февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный, приговорив к 3,5 года колонии общего режима. Это решение вызвало бурную критику со стороны западных стран.


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