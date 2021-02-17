Слуцкий рассказал о «глубоком психологическом заболевании»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своей реакции на поражения. Его слова приводит Sport24.

Специалист заявил, что всегда впадает в депрессию, когда что-то идет не так. «После неудачной игры депрессия — не лучший союзник человека. Это такое глубокое психологическое заболевание», — заметил Слуцкий.

Тренер подчеркнул, что сначала пытался справиться с этим, но вскоре решил, что нужно смириться. «Раньше я ненавидел свою работу, а сейчас понимаю, что ты как бы болеешь. Плохо болеешь, но надо потерпеть, надо пережить», — добавил он.

Ранее 17 февраля Слуцкий дал совет бывшему футболисту сборной России Роману Широкову, избившему арбитра Никиту Данченкова во время матча любительских команд в 2020 году. Тренер подчеркнул, что бывшему спортсмену не стоит участвовать в подобных соревнованиях.

Слуцкий возглавляет «Рубин» с 2019 года. До этого он работал в нидерландском «Витессе», английском «Халл Сити» и ряде российских клубов. Наибольших успехов специалист добился на посту главного тренера московского ЦСКА. С красно-синими он трижды выиграл чемпионат России и дважды — национальный Кубок. Кроме того, Слуцкий руководил сборной России во время отбора на чемпионат Европы 2016 года и непосредственно турнира.