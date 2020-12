Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий исполнил песню Мэрайи Кэри на английском языке All I want for Christmas is you. Ролик опубликован на YouTube-канале казанской команды.

Клуб записал музыкальный клип, в котором, помимо специалиста, приняли участие футболисты команды. В ролике игроки празднуют Новый год, едят салаты, дарят подарки, а полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов в строгом костюме на фоне московского Кремля поздравляет болельщиков.