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Российским военным заменят всю посуду на пластиковую

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российским военным заменят всю алюминиевую посуду на пластиковую, чтобы облегчить вес экипировки. Об этом начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Сергей Нихельман рассказал в интервью газете «Независимое военное обозрение».

Речь идет не только о тарелках, но и о котелках, ложках, фляжках и кружках, отметил Нихельман. «В экипировке солдата будущего «Ратник» каждый грамм на вес. А тут мы все это старое навешиваем, так еще и кружка громыхает при движении. Сегодня изменится и это. У нас будет полностью пластиковая посуда», — отметил он.

Полковник пояснил, что посуда нового образца будет компактной, практически «матрешкой», а также будет надежно крепиться к экипировке. При этом пластиковую фляжку можно будет вставлять в алюминиевую основу, чтобы разогревать еду.

Ранее Министерство труда определило 125 профессий, которые доступны призывнику для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС). В списке указаны: водитель, животновод, уборщик, маляр, лифтер, мойщик посуды, няня, швея, повар, почтальон, садовник и многие другие.

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