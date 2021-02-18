Российским военным заменят всю посуду на пластиковую

Российским военным заменят всю алюминиевую посуду на пластиковую, чтобы облегчить вес экипировки. Об этом начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Сергей Нихельман рассказал в интервью газете «Независимое военное обозрение».

Речь идет не только о тарелках, но и о котелках, ложках, фляжках и кружках, отметил Нихельман. «В экипировке солдата будущего «Ратник» каждый грамм на вес. А тут мы все это старое навешиваем, так еще и кружка громыхает при движении. Сегодня изменится и это. У нас будет полностью пластиковая посуда», — отметил он.

Полковник пояснил, что посуда нового образца будет компактной, практически «матрешкой», а также будет надежно крепиться к экипировке. При этом пластиковую фляжку можно будет вставлять в алюминиевую основу, чтобы разогревать еду.

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