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Доказана неслучайность происхождения и эволюции жизни

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Фото: Smith Collection / Getty Images

Ученые Мюнхенского университета доказали, что свойства полимерных молекул, таких как белки и ДНК, позволяют им вступать в процесс естественного отбора в ходе пребиотической (химической) эволюции. В результате возникают неслучайные цепочки молекул. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В ходе эксперимента исследователи использовали смесь коротких цепей (олигомеров) ДНК, состоящих из комплементарных оснований тимина и аденина. Согласно гипотезе, в процессе присоединения олигомеров со случайными последовательностями нуклеотидов друг к другу образуются более длинные цепи с большей упорядоченностью цепи. Ученые проанализировали полученные последовательности и подтвердили, что степень случайности в них уменьшилась.

Причиной самопроизвольной упорядоченности стало то, что могут возникать только те цепи, в которых соотношение тимина к аденину составляет 30 к 70 (или наоборот), и практически не образуются цепи с равным соотношением двух оснований. При этом часто возникают мотивы — определенные комбинации оснований, присутствующих в разных цепях. Таким образом, имеются ограничения в том, какие цепочки из двух оснований могут возникнуть в результате химических реакций. Это противоречит идее, согласно которой может быть неограниченно большое число различных комбинаций оснований в цепи.

Результаты показывают, что даже в упрощенной модельной системе могут осуществляться различные механизмы химического отбора, которые влияют на синтез полимеров.

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