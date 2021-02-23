Транзит газа в Казахстан прекратили после взрыва на газопроводе в Оренбуржье

Транзит газа в Казахстан прекратили после взрыва на участке газопровода «Союз» в Оренбургской области. Об этом сообщило Минэнерго России в своем Telegram-канале.

«Причина: повреждение газопровода на 108-м километре газопровода "Союз" диаметром 1400 с возгоранием газа», — уточняется в сообщении.

Газоснабжение потребителей происходит из баллона на газопроводе Оренбург — Новопсков, добавили в Минэнерго.

О взрыве на газопроводе в Илекском районе Оренбуржья стало известно ранее 23 февраля, сообщение о произошедшем поступило в МЧС в 10:40 по местному времени (08:40 мск). Магистральный газопровод, к которому принадлежит участок, предназначен в том числе для снабжения Илекского района, части Оренбургского района, части Соль-Илецкого района.

По данным ведомства, никто не пострадал и не погиб. Участок, где произошел взрыв, расположен далеко от населенных пунктов. В регионе началось заседание межведомственного штаба для выработки мер по ликвидации ЧС. Работу координирует губернатор Денис Паслер.