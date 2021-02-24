Пасынок актера Дмитрия Писаренко рассказал о последних днях его жизни

Пасынок актера Дмитрия Писаренко Антон Бережной рассказал в интервью «Пятому каналу» о последних днях жизни умершего артиста.

По его словам, у скончавшегося были большие планы на жизнь. Они вместе с супругой Ларисой Бережной собирались купить дом с участком. Также собеседник телеканала сообщил, что Писаренко не страдал хроническими заболеваниями, регулярно обследовался и не жаловался на здоровье. Он отметил, что постоянно навещал отчима, когда бывал в Москве, и ежедневно был с ним на связи.

Бережной рассказал, что должен был вернуться в столицу в конце недели, однако актер перестал выходить на связь. «Как только появилась возможность, я сразу взял билет, приехал к нему, открыть двери мы не смогли, выломали их и, к сожалению, подтвердились наши самые страшные опасения», — заявил он.

Пасынок актера отметил, что Писаренко был добрым и неконфликтным человеком, а друзья относились к нему с уважением. В этом году актеру планировали создать личный сайт, а теперь Бережной намерен реализовать эту идею.

О том, что 61-летний актер ушел из жизни, стало известно ранее в среду. Его нашли мертвым в московской квартире. Позднее в правоохранительных органах рассказали, что тело Писаренко лежало в квартире не менее трех суток. Соседи жаловались, что до них доносится неприятный запах.

Вдова Писаренко Лариса Бережная заявила, что актер скончался от проблем с сердцем.