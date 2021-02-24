Из App Store исчезнут дорогие приложения

Apple начала блокировать приложения с необоснованно высокой стоимостью подписки. Об этом сообщает издание 9to5mac.

Журналисты получили в свое распоряжение письмо от App Store, направленное одному из разработчиков. В тексте говорилось, что его сервис снимается с публикации в онлайн-магазине, так как стоимость предоставляемых им услуг слишком высока. В частности, модераторы заключили, что стоимость встроенных покупок «не отражает ценность функций и контента, предлагаемых пользователю».

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Авторы предположили, что таким образом модераторы Apple борются с мошенничеством и слишком дорогими приложениями. Журналисты связались с получателем письма и выяснили, что в конечном итоге разработчику удалось отстоять свой продукт, и его сервис не исчезнет из App Store.

В разговоре с изданием специалист заявил, что у него получилось доказать модераторам App Review, которые занимаются проверкой приложений, что цена подписки оправдана. Разработчик объяснил, что сервис использует платные API для выполнения определенных сценариев.

Представители App Store не стали подтверждать предположение о том, что в последнее время Apple начала бороться с приложениями, которые имеют подозрительно высокую стоимость. Специалисты сослались на один из пунктов правил публикации программ, согласно которому приложение в App Store не должно вводить в заблуждение или обманывать пользователей сервиса.

Ранее журналисты выяснили, что в магазине приложений Apple появится больше рекламы. Новый блок был замечен на вкладке поиска App Store. В настоящий момент сторонняя реклама показывается пользователям iPhone и iPad в поисковой выдаче магазина приложений.