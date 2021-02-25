Президент Венесуэлы Николас Мадуро выдвинул Евросоюзу ультиматум из-за санкций. По его словам, Венесуэла не намерена мириться с вмешательством во внутренние дела. Его слова передает РИА Новости.

«Мы искали диалога, и были сделаны важные шаги по восстановлению диалога между оппозицией и чавизмом. Но таким образом — нет, — либо вы исправите (позицию — прим. "Ленты.ру"), либо с вами больше никогда не будет никакой сделки, никакого вида диалога, господа из Евросоюза», — подчеркнул венесуэльский лидер, добавив, что его страна умеет отвечать на угрозы.

Мадуро напомнил, что ЕС внес в санкционный список высокопоставленных военных, членов Национального избирательного совета и депутатов парламента. Причиной введения ограничений стали «решения, подрывающие демократию» и нарушения прав человека.

В ответ на эти меры Венесуэла объявила персоной нон-грата и выслала главу дипмиссии Евросоюза Исабель Брильанте Педроса, дав ей 72 часа на сборы.

В декабре Евросоюз не признал результаты выборов в Национальную ассамблею Венесуэлы. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, выборы не соответствовали минимальным международным стандартам.