Путин поздравил Большунова c победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова с победой в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Глава государства заявил, что спортсмен выиграл в условиях жесточайшей конкуренции, доказал, что достоин быть первым на самых важных и престижных стартах, и порадовал тренеров и всех российских поклонников лыжных гонок. Он пожелал Большунову здоровья, благополучия и новых успехов.

Гонка прошла в субботу, 27 февраля. На финише россиянин обошел норвежцев Ханса Кристера Холунда и Симена Хегстада Крюгера. Для Большунова золото чемпионата мира стало первым в карьере. До этого он завоевал четыре серебра.

28 февраля Большунов вместе с Глебом Ретивых стал бронзовым призером в командном спринте. Чемпионат мира завершится 7 марта.

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