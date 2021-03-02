В США пожаловались на принудительную работу с Россией

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд рассказала, что американской стороне приходится искать дипломатический подход в работе по спорным вопросам. Так она прокомментировала сотрудничество с Россией, Ираном и Северной Кореей в эфире телеканала CNN.

По ее мнению, представители Штатов иногда сталкиваются с принудительной работой с неприятными им людьми. Тем не менее разногласия нужно преодолевать, признала Томас-Гринфилд. «Если с ними не разговаривать, то куда-либо сдвинуться или чего-то добиться не получится», — признала постпред.

Томас-Гринфилд подчеркнула, что в некоторых сферах США и Россия могут и должны работать вместе. Например, она сочла важным координировать действия по вопросам борьбы с климатическими изменениями и ситуации в Сирии.

В конце января постпред также рассказывала о необходимости «найти способ работать» с Россией в Совете Безопасности ООН по вопросам, где у стран есть общие интересы. Томас-Гринфилд указывала на некие агрессивные действия Москвы и призвала отвечать на них так же агрессивно.

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