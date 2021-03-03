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Приведшая к разрушениям и смертям драка студентов попала на видео

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Драка студентов Государственного университета Эль-Альто в Боливии, приведшая к разрушениям в здании и смертям нескольких человек, попала на видео. Об этом пишет издание Inquirer.

На кадрах, опубликованных пользователями Twitter, видно, как десятки учащихся собрались на площадке пятого этажа. Среди тех, кто стоял у перил, началась потасовка — в результате перила обрушились, а студенты упали с высоты около 17 метров.

Всего с пятого этажа упали 11 студентов. По последним данным, погибли семь человек. Еще пятеро находятся в критическом состоянии. Руководство университета заявило, что возьмет на себя все расходы, связанные с похоронами погибших и лечением пострадавших.

Командующий местной полицией рассказал о вопиющем нарушении правил санитарной безопасности. Для дачи показаний вызвали охрану университета и участников драки, оставшихся в живых.

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