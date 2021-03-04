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Погибший в Турции генерал оказался причастным к победе Азербайджана в Карабахе

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Globallookpress.com

Командующий восьмым корпусом сухопутных войск Турции генерал Осман Эрбаш, погибший в результате крушения военного вертолета, оказался причастным к победе Азербайджана в войне в Нагорном Карабахе и принимал участие в испытании ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2. Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на владельца компании, производящей беспилотники, Сельчука Байрактара.

Предприниматель рассказал, что дружил с Эрбашем более десяти лет. Вместе они испытывали наработки по боевому применению БПЛА.

Кроме того, по данным WarGonzo, в Турции Эрбаша считали одним из авторов стратегии, которая помогла Азербайджану и турецким военным советникам добиться успеха в конфликте в Нагорном Карабахе.

Вертолет, на борту которого находился генерал, разбился на востоке Турции днем в четверг, 4 марта. Помимо Эрбаша погибли еще восемь человек, четверо ранены.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

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