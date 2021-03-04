Стюардесса рассказала о происходящем в случае опоздания членов экипажа на рейс

Российская стюардесса, известная в соцсетях благодаря постам о своей профессии, рассказала о том, что происходит на рейсе в случае, если кто-то из членов экипажа опаздывает на работу или вовсе не является. Соответствующим роликом она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

По словам блогерши, на этот случай предусмотрен резерв — своеобразное дежурство, на котором каждый бортпроводник должен находиться согласно планированию.

Так, все находящиеся в резерве члены летного состава заранее готовятся к полету, надевают униформу, проходят медицинский осмотр и заселяются в гостиницу, где впоследствии «ждут своей участи — улетят или не улетят».

«Обычно бывает так: ты в номере, и раздается звонок: "Нет времени объяснять, у тебя есть десять минут, срочно на рейс!"» — поделилась автор видео. Она добавила, что в такой ситуации стюардессы никогда заранее не знают, «куда их занесет на этот раз».

2 марта стюардесса украинской бюджетной авиакомпании SkyUp Airlines оценила способность обычного пассажира без специальной подготовки благополучно посадить самолет. По ее словам, распространенное мнение о том, что большинство современных воздушных судов полностью автоматизированы и летают за счет нажатия пилотом «нескольких кнопочек», не соответствует действительности.