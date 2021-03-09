В Армении завершилось расследование против лидера оппозиции

Следственный комитет Армении завершил предварительное расследование против лидера «Движения за спасение родины» Вазгена Манукяна по делу о публичных призывах к захвату власти. Об этом сообщил адвокат оппозиционного политика Арам Вардеванян на своей странице в Facebook.

По его словам, дело против Манукяна стало «примитивным и позорным политическим преследованием». «Намерен ходатайствовать о прекращении политического дела, не имеющего отношения к Уголовному кодексу», — написал защитник. Он не раскрыл каких-либо итогов расследования, но пообещал в дальнейшем информировать сторонников оппозиционера о всех изменениях, касающихся уголовного дела.

СК начал расследование по статье 301 УК Армении («Озвучивание публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя в Армении») в отношении лидера армянской оппозиции 3 марта. По версии ведомства, политик дважды призвал граждан на акциях протеста к «быстрому захвату власти» насильственным путем. Позже суд оставил его под подпиской о невыезде.

Вазген Манукян с 1990 по 1991 год занимал пост премьер-министра независимой Армении, а с 1992 по 1993 год — министра обороны. В ходе политического кризиса после поражения в Нагорном Карабахе он был выдвинут кандидатом на пост премьер-министра от «Движения за спасение родины», в которое объединились 17 оппозиционных партий.