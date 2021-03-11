Прилучный похудел ради роли узника концлагеря

Российский актер Павел Прилучный похудел на 12 килограммов ради роли советского летчика Михаила Девятаева, совершившего в 1945 году побег из немецкого концлагеря на угнанном самолете. Об этом артист рассказал в интервью «Российской газете».

По словам Прилучного, чтобы быть убедительным в роли узника концлагеря, весившего 40 килограммов, ему пришлось сесть на строгую диету — он «сидел на рисе и воде». Кроме того, у актера во время съемок порой немели губы от напряжения, поскольку съемки велись в Санкт-Петербурге и Кронштадте, в условиях холода. Прилучный снимался в робе, под которой его тело обматывали целлофаном. Также он учился летать на самолете.

Фильм «Девятаев» снимает режиссер Тимур Бекмамбетов. Премьера картины состоится в апреле. Она расскажет историю героя Советского Союза, который полгода провел в нацистском лагере смерти Заксенхаузен. 8 февраля 1945 года группа советских военнопленных из десяти человек захватила немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 и совершила на нем побег из концлагеря. Пилотировал его Михаил Девятаев.