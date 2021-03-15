Петербуржцы пожаловались на нашествие наркоманов-вандалов

Жители Центрального района Санкт-Петербурга пожаловались на нашествие наркоманов-вандалов. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Петербуржцы, живущие на Невском проспекте и улице Восстания, сообщили о том, что их парадные срочно нуждаются в ремонте: в плитке проделаны дыры, кабели порваны, земля в горшках раскопана. Как пишет канал, таким образом в подъезде прячут закладки.

Жители домов в отчаянии просят вандалов не грызть обшивку дверей и даже просят: «Оставляйте на подоконнике, у нас это никому не надо!»

Ранее еще один нарушитель, крушивший битой лифт, попал на камеру видеонаблюдения. Представители управляющей компании, обслуживающей дом, решили оценить ущерб и подать на вандала заявление в полицию.

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