В Киеве на столбах развесили фото российских дипломатов с комментариями о Крыме

В ночь на 16 марта, по случаю седьмой годовщины референдума о присоединении Крыма к России, возле здания российского посольства в Киеве и у мест проживания сотрудников представительства появились плакаты с фотографиями дипломатов, сопровождаемые комментариями о полуострове. Об этом пишет «Страна.ua».

«Я — российский дипломат в Украине, сотрудник ФСБ РФ убежден: Крым — это Украина», — написано на плакатах.

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Кроме того, наклейки появились на четырех служебных автомобилях российской дипломатической миссии, находившихся на стоянках.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти намерены объединить мир, чтобы вернуть полуостров. «Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила Стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе "Крымской платформы", чтобы вернуть Украине украинское», — сказал он.

Ранее Зеленский обратился к России и заявил, что Крым был сердцем Украины, которое вырвали семь лет назад. Он подписал указ о «деоккупации» полуострова. Документ предусматривает меры по развитию и поддержке крымско-татарского языка, культуры и защиты прав жителей Крыма.

В сентябре 2020 года Зеленский представил в ООН концепцию «Крымской платформы» и предложил международному сообществу присоединиться к инициативе. С помощью нее Украина собирается заняться проблемами экономики и экологии, «защитой прав крымчан и деоккупацией полуострова». Проведение первого саммита на площадке запланировано на август 2021 года в Киеве.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.