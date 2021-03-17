Россияне отреклись от Испании

В 2020 году россияне заключили с испанской недвижимостью на 41 процент меньше сделок, чем в 2019-м. О том, что российские граждане отреклись от Испании, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте брокера международной недвижимости Tranio.

По данным аналитиков, число российских сделок с испанским жильем сравнялось с уровнем 2010 года. Всего в прошлом году россияне заключили чуть больше тысячи таких сделок. Присутствие россиян на испанском рынке падает с 2014 года, отмечают в Tranio.

Среди иностранцев большинство покупок недвижимости в Испании (свыше 6 тысяч) в 2020-м совершили британцы. На втором месте французы, на третьем — немцы. Россияне заняли в списке 11-е место. По итогам года на них пришлось 2,5 процента «иностранных» сделок.

Эксперты указывают, что недвижимость в Испании можно покупать дистанционно, но несмотря на это многие потенциальные покупатели решили повременить с заключением сделок, создав отложенный спрос. По их наблюдениям, россияне в Испании чаще всего покупают апартаменты стоимостью до 300 тысяч евро в регионе Коста-Бланка. Также есть спрос на виллы в Каталонии в бюджете до 1-1,5 миллиона евро. В 2021 году роста цен на испанском рынке недвижимости не ожидается, полагают аналитики.

Ранее в марте сообщалось, что в испанской Марбелье продана вилла, стоимость которой журнал Forbes в 2019 году оценивал в 40 миллионов евро. Неизвестный выложил за объект 20 миллионов. Проданный особняк расположен у подножья горного хребта Ла Конча. Он построен в неоклассическом стиле по проекту известного испанского архитектора Хесуса дель Валье Карденет.

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