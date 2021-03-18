Появилось видео лучших моментов матча «Зенита» и ЦСКА

«Зенит» переиграл московский ЦСКА в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Видео лучших моментов встречи опубликовано в YouTube-канале «Матч ТВ».

Счет открыл форвард армейцев Хосе Соломон Рондон на 28-й минуте матча. На гол красно-синих точным ударом на 33-й минуте ответил Артем Дзюба. Также в первом тайме нападающий не сумел реализовать пенальти: удар с 11-метровой отметки отразил Игорь Акинфеев.

Во втором тайме дублем отметился бразильский хавбек Зенита Вендел. Уже в добавленное время Никола Влашич сократил отрыв в счете. Итоговый счет встречи — 3:2 в пользу «Зенита». С 53-й минуте армейцы играли в меньшинстве из-за удаления Ильзата Ахметова.

Победа позволила Зениту закрепиться на первом месте, оторвавшись от ЦСКА на восемь очков. Московский Спартак отстает от сине-бело-голубых на семь очков. Также у москвичей есть игра в запасе.

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