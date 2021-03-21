Санкт-Петербург возглавил список регионов России по росту преступности

В МВД назвали города и регионы, ставшие лидерами по росту числа преступлений в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические материалы ведомства.

Список самых криминогенных регионов России возглавил Санкт-Петербург. Лидерами по числу зарегистрированных преступлений также стали Тульская область и Адыгея. Кроме того, в первую десятку вошли Тува, Севастополь, Северная Осетия-Алания, Алтай, Чечня, Камчатский и Алтайский край.

Отмечается, что лидерами по снижению темпов прироста числа преступлений стали Еврейская автономная область, а также Смоленская область и Мордовия.

В отчете МВД добавили, что с начала текущего года было зарегистрировано 309,4 тысячи преступлений, что на 5,5 процентов меньше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом рост числа правонарушений отмечен в 18 регионах страны, а снижение — в 67.