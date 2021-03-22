Ушедшая в порно звезда Disney выйдет замуж

Бывшая звезда Disney и порнорежиссер Белла Торн выйдет замуж за итальянского певца Бенджамина Масколо. Артистка объявила о помолвке, показав подаренное женихом обручальное кольцо в Instagram-сторис.

23-летняя Торн и 27-летний Масколо находятся в отношениях уже почти два года. Певец объявил, что свадьба будет сыграна в скором времени, отмечать ее будут в Италии и в Соединенных Штатах. В своем Instagram-аккаунте Масколо отметил, что это он стал инициатором помолвки.

В 2019-м Белла Торн была признана одной из самых скандальных американских знаменитостей по версии USA Today. Летом того же года она дебютировала в качестве режиссера, сняв короткометражный порнофильм под названием «Она и он». Артистка стала известна благодаря сериалу Disney «Танцевальная лихорадка».