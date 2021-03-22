Вдова Честера Беннингтона поделилась его видео с сыном

Талинда Беннингтон, вдова солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, поделилась его старым видео с сыном Тайлером. Она опубликовала ролик в своем Instagram-аккаунте.

В кадре можно увидеть, как музыкант вместе с ребенком танцует под песню Gangnam Style. Супруга артиста пояснила, что 20 марта ему могло бы исполниться 45 лет.

«Эта жизнь без тебя никогда не станет более легкой и менее болезненной. Мы очень по тебе скучаем», — написала Талинда.

41-летний Честер Беннингтон был найден мертвым в своем доме 20 июля 2017 года. Медэкспертиза подтвердила, что исполнитель покончил с собой.

Самоубийство артиста связали с суицидом фронтмена Soundgarden Криса Корнелла, которому 20 июля должно было исполниться 53 года. Он ушел из жизни 18 мая 2017 года.

Честер Беннингтон — один из основателей и вокалист рок-группы Linkin Park. Он также пел в коллективах Dead by Sunrise, Grey Daze и Stone Temple Pilots.