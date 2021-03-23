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Бездомные стали чаще проникать в дома россиян из-за затянувшейся зимы

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Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Затянувшиеся холода вынудили бездомных искать ночлег на территории частных домовладений россиян, свидетельствует аналитическое исследование, проведенное компанией «Delta Системы безопасности» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По данным аналитиков, за первые два месяца 2021-го количество вызовов групп быстрого реагирования в частные дома с помощью тревожной кнопки увеличилось почти на 40 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. В целом число вызовов во все виды частных домовладений выросло на 17 процентов.

«Как правило, пик тревог для загородной недвижимости приходится на конец осени и весну, — отмечают эксперты. — Однако в этом году мы и зимой наблюдаем увеличение числа попыток проникновений именно на объекты данного типа, в том числе даже тогда, когда хозяева находятся внутри дома, что особенно неприятно. Эту аномалию скорее всего можно объяснить затянувшимися холодами». В Delta указывают — бездомные вынужденно совершают преступления, проникая в частные дома в попытках согреться и найти ночлег.

В исследовании говорится, что увеличилось количество попыток проникновения посторонними в присутствии хозяев и в городские квартиры. Так, с января по февраль 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 29 процентов выросло число вызовов в городские квартиры по коду под принуждением (когда хозяева вводят код, оповещающий сотрудников охранной компании о том, что вместе с ними в квартиру мог проникнуть злоумышленник).

Две трети подобных вызовов включали ситуации, когда незнакомцы (потенциальные злоумышленники) были замечены хозяевами на этаже и в других местах общего пользования, и код вводился превентивно. Оставшееся количество — реальные попытки проникновения вместе с хозяевами в квартиру. Чаще всего правонарушители были в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Ранее в марте стало известно, что аномальная зима поставила под угрозу почти четверть озимых посевов в России. Череда снегопадов, морозов и дождей покрыла посадки ледяной коркой, что может отразиться на будущем урожае.

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