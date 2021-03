Собчак обматерила авторов статьи The Times о ее интервью с маньяком

Ведущая и блогерша Ксения Собчак нецензурно выругалась в адрес журналистов британской газеты The Times в ответ на публикацию статьи о ее интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым. Свое негодование она выразила в постах в Telegram-канале.

«Немного о западной пропаганде. Если что, то justify — это оправдать. То есть не просто ****** [офигели], а совсем ****** [офигели]», — обматерила авторов материала Собчак, опубликовав скриншот с заголовком статьи.

Заголовок статьи в переводе на русский язык звучит как «Крестная дочь Путина Ксения Собчак дала насильнику эфир для оправдания его преступлений» (Putin’s ‘god-daughter Kseniya Sobchak gives rapist airtime to justify his crimes). Ведущая посчитала это совершенно некорректным определением ее видео, опубликованного на YouTube.

Собчак констатировала, что «бежать за здравым смыслом вообще некуда», так как в британской газете она «оправдывает маньяка», а в российской — «ужинает с ним в ресторане и платит три миллиона рублей».

Интервью Мохова Собчак вышло 22 марта. Блогерша утверждала, что ее ролик будет не о Мохове, а «о тех жутких преступлениях, на которые способен человек». Однако часть зрителей посчитали, что журналистка «создает образ героя» опасному маньяку.

Собчак прокомментировала подобные обвинения. Она сравнила их беседу с интервью с Адольфом Гитлером и посчитала необоснованными претензии в том, что ее фильм может вдохновить кого-то на преступление.

Виктор Мохов вышел на свободу после 17 лет заключения 3 марта. В 2000 году он заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом двух несовершеннолетних девушек, сделав из них секс-рабынь. Спастись им удалось, передав на волю записку.