Страна Южной Америки закупит российскую вакцину «Спутник V»

Власти Гайаны, страна на северо-восточном побережье Южной Америки, планируют в ближайшее время закупить партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию правительства республики.

Уточняется, что поставка должна состояться на следующей неделе. Помимо этого, руководство страны уже рассматривает заказ дополнительных партий в дальнейшем.

Республика Гайана стала 33-й страной в мире, которая одобрила применение «Спутник V». К настоящему времени в регионе выявили более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Ранее президент Молдавии Майя Санду обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину за помощью в предоставлении вакцины от коронавируса. Она подчеркнула, что Молдавия ожидает от Москвы содействия для скорейшего доступа к вакцине «Спутник V».