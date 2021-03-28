Запертая на год родным отцом в квартире россиянка смогла сбежать от деспотичного родственника благодаря помощи новосибирских феминисток. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

21-летняя Хайлаз проживала в Краснообске в одной квартире с родителями и сестрами. По словам девушки, отец семейства неоднократно избивал дочь и угрожал ей убийством. «Как-то у меня нашли сигареты и заперли меня на год. Из них десять месяцев со мной никто не разговаривал вообще», — вспомнила девушка.

Хайлаз рассказала, что однажды ей пришлось вызвать полицию: родной отец напал и избил ее из-за отказа отдать ему телефон. «Таких, как я, надо сжигать живьем, облив бензином, или закопать где-то в лесу», — пересказала слова отца девушка.

В феврале россиянка решила сбежать из дома. Она обратилась к новосибирскому фемсообществу и центру «Ты не одна» — активисты помогли Хайлаз собрать вещи, найти жилье и юриста. Как сообщается, 22 марта девушке с помощью спрятанного телефона и дубликата ключа удалось исполнить задуманное.

Сейчас Хайлаз живет отдельно от семьи и ищет работу. Девушка активно делится своей историей и надеется, что ее пример может спасти кому-то жизнь.

Ранее в сентябре француженка была избита тремя неизвестными за ношение юбки. 22-летняя местная жительница Страсбурга рассказала, что возвращалась домой, когда ее остановили трое мужчин. Затем, как вспоминает пострадавшая, двое стали держать ее, а третий ударил по лицу. После этого вся компания сбежала.