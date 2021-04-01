Александр Емельяненко рассказал об общении с Путиным

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко вспомнил о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Sport24.

Российский тяжеловес рассказал, как пообщался с российским лидером на банкете в 2007 году. Емельяненко отметил эрудированность политика. «Любую тему, какую затронешь, он в ней соображает», — подчеркнул боец.

Путин был одним из гостей турнира Bodog Fight, который прошел в Санкт-Петербурге в 2007 году. В ходе ивента Федор Емельяненко праздновал победу над американцем Мэттом Линдлендом.

39-летний Александр Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Challenge, RCC. На счету тяжеловеса 28 побед при восьми поражениях. Еще один поединок с его участием завершился вничью.