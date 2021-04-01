Парусная лодка врезалась в мегаяхту российского миллиардера и попала на видео

Парусная лодка неуклюже врезалась в мегаяхту российского миллиардера «Sailing Yacht A» у побережья испанского портового города Виго, расположенного в Галисии. Инцидент попал на видео, его опубликовало издание Daily Mail.

На кадрах видно, как несущее по волнам взрослых с детьми маленькое судно сносит в сторону мегаяхты потоком ветра. В результате лодка соприкоснулась с яхтой, несмотря на усилия одного из взрослых. Капитан «Sailing Yacht A» доложил о произошедшем, так как при столкновении образовалась царапина длиной около метра.

По предварительным данным, мегаяхта, которая уже несколько дней стоит на якоре, принадлежит 49-летнему Андрею Мельниченко, чье состояние оценивается Forbes в 17,9 миллиарда долларов. Отмечается, что его судно стало своего рода диковиной для местных яхтсменов, и те время от времени подплывают к нему, чтобы рассмотреть вблизи.

Мегаяхта миллиардера была создана на немецкой верфи Nobiskrug. Стоимость судна длиной более 142 метров, оборудованного 90-метровыми мачтами, составляет около 400 миллионов евро. Издание Forbes включило его в топ-3 самых длинных яхт российских миллиардеров.