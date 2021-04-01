Рост цен на квартиры в России замедлился

В конце февраля и марте 2021 года в половине российских городов-миллионников рост цен на первичном рынке жилья не превысил 2 процентов, в двух городах его не было совсем, следует из материалов базы недвижимости Restate.ru, предоставленных «Ленте.ру».

Замедление темпов роста стоимости квартир в новостройках связано с неопределенностью по поводу продления или непродления программы льготного ипотечного кредитования, поясняют эксперты. «Она, наряду с дорожающими стройматериалами и дефицитом предложения, оказывает ключевое давление на цены первичном рынке. Вероятно, еще одного взлета ценника стоит ждать в мае-июне, но потом перспективы у девелоперов и агентов, продающих новостройки, рисуются невеселые», — полагают в Restate.ru.

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По данным аналитиков, в Волгограде рынок нового жилья встал настолько, что цены пошли вниз, хотя пока всего на 2,4 процента. В Челябинске они в марте остались без изменений. Чисто символически — меньше чем на процент — ценники повысились в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

В Воронеже, Казани, Красноярске и Новосибирске стоимость жилья в марте увеличилась на 1-2 процента. Таким образом, в восьми городах-миллионниках из 15 зафиксирован весьма незначительный рост. В остальных он составил от 2,7 до 5,3 процента. Исключение — Москва, где «квадрат» подорожал на 10 процентов, и Пермь (плюс 12 процентов).

«Сделок на первичном рынке в крупных городах совсем мало, однако до сих пор действует сила инерции от ажиотажа образца конца прошлого года», — заключают эксперты.

Ранее аналитики нашли в некоторых российских регионах ультрадешевые квартиры. Самое большое количество такого жилья расположено в Республике Коми, в частности, в самом восточном городе Европы — Воркуте. За 145 тысяч рублей в Воркуте, например, можно купить «однушку» на верхнем этаже пятиэтажной хрущевки. Подобные предложения есть в Кемеровской, Челябинской и Ивановской областях.

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