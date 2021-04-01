Стало известно о плевке Януковича в лицо журналисту Соловьеву

Бывший президент Украины Виктор Янукович дал пощечину и плюнул в лицо российскому журналисту Владимиру Соловьеву. Об этом стало известно изданию «Гордон», которое ссылается на свидетеля потасовки.

По его словам, инцидент произошел в конце прошлой недели в ресторане на Рублевке. «Янукович и Соловьев отдыхали в разных компаниях. Когда все очень прилично выпили, Янукович встал, подошел к столу, где сидел Соловьев, и начал громко выяснять отношения», — рассказал собеседник.

Он утверждает, что Янукович плюнул Соловьеву в лицо, после чего их разняли.

Причиной конфликта, рассказал собеседник, стало высказывание Соловьева в ток-шоу в ноябре 2018 года. Тогда журналист заявил, что «Янукович не президент, а ничтожество».

25 марта сообщалось, что правоохранительные органы рассматривают возможность Украины начать процедуру экстрадиции Януковича из России.

Ранее Служба безопасности Украины рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против Януковича и высокопоставленных чиновников из его окружения, в том числе бывшего премьер-министра Николая Азарова и бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки.

Янукович был свергнут и бежал в Россию в 2014 году в результате массовых антиправительственных выступлений на Украине, известных как Евромайдан. На родине политика заочно приговорили к тюрьме за государственную измену. В 2020 году Оболонский районный суд Киева заочно арестовал его по уголовному делу об узурпации власти. Все поданные защитой апелляции были отклонены.