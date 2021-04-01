Посольства 12 стран закрылись в Северной Корее

Посольства 12 стран прекратили свою работу в Северной Корее из-за строжайших ограничений и дефицита товаров, вызванных пандемией COVID-19. Об этом сообщило российское диппредставительство в Пхеньяне на своей странице в Facebook.

Российское посольство рассказало, что сейчас в Северной Корее остаются всего девять иностранных послов и четыре временных поверенных в делах, а персонал большинства дипмиссий был максимально сокращен. По словам дипмиссии, иностранцы вынуждены покидать Пхеньян из-за острой нехватки товаров и лекарств, а также невозможности получить медицинскую помощь.

«Нам, конечно, тоже приходится нелегко, проблем очень много, несколько семей по различным причинам были вынуждены прервать командировки. Но работоспособность коллектива в полной мере сохраняется, мы выполняем и продолжим выполнять все возложенные на нас функции», — заверили российские дипломаты.

25 февраля стало известно, что российским дипломатам с семьями пришлось покинуть КНДР весьма экзотичным способом. Россияне не смогли покинуть территорию соседней страны обычным путем, поскольку пассажирское сообщение между Россией и КНДР было прервано из-за пандемии коронавируса. В результате россияне добирались до приграничного района общественным транспортом, но пересечь разделяющую страны реку Туманная по железнодорожному мосту пришлось на несамоходной дрезине.