Футбольного судью посадили в тюрьму после скандальных пенальти

Футбольного судью Срджана Обрадовича приговорили к 15 месяцам тюрьмы по обвинению в коррупции. Об этом сообщает The Sun.

Антикоррупционный департамент Высшего суда Сербии наказал арбитра за его действия трехлетней давности. На слушании дела присутствовал и один из футболистов, участвовавший в скандальном матче.

Помимо тюремного заключения Обрадович столкнулся и с отстранением от футбола на десять лет. Таким образом, рефери наказали за два скандальных пенальти в матче 2018 года.

Обрадович обслуживал матч плей-офф сербского чемпионата между «Роднички» и «Спартаком». Оба пенальти, назначенные судьей в ворота «Роднички» позже были признаны ошибочными. Эти решения привели к победе «Спартака», что позволило красно-белым пробиться в квалификационный этап Лиги Европы.