Искатель сокровищ раскопал могилу в погоне за знаменитым кладом и попал в тюрьму

В США вынесен приговор искателю сокровищ, который в погоне за знаменитым кладом начал раскопки на кладбище. Об этом сообщает Wyoming Public Radio.

В конце 2019-го и начале 2020 года Родрик Доу Крейторн (Rodrick Dow Craythorn) искал в Йеллоустонском национальном парке ларец с драгоценностями, который спрятал миллионер Форрест Фенн. За это время он провел нелегальные раскопки в 17 различных местах, повредил историческую могилу на кладбище форта Йеллоустон и в итоге попался с поличным.

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Кладоискателя приговорили к шести месяцам тюремного заключения и шести месяцам домашнего ареста. Кроме того, ему придется возместить нанесенный ущерб, который оценивается в 31,6 тысячи долларов (2,4 миллиона рублей).

В 2010 году Фенн объявил, что спрятал в Скалистых горах ларец с сокровищами. Клад состоял из старинных монет, золотых самородков, бриллиантов, сапфиров, рубинов, изумрудов и других ценностей общей стоимостью от одного до двух миллионов долларов (до 152 миллионов рублей). Его координаты были зашифрованы в стихах, которые приводятся в книге Фенна «Страсть погони». Сокровища пытались найти тысячи кладоискателей, не менее пяти из них погибли во время поисков.

В июне 2020 года Фенн объявил, что клад найден. По его словам, в доказательство кладоискатель прислал ему фотографию ларца. В начале сентября Фенн скончался в возрасте 90 лет. После его смерти стало известно, что клад находился в Вайоминге и был обнаружен 32-летним студентом-медиком Джонатаном Стефом.