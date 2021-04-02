Рыбак поймал четырехметровую акулу-людоеда и попал на видео

Рыбак из новозеландского региона Бей-оф-Пленти поймал четырехметровую акулу. На видео с хищной рыбой обратило внимание издание Daily Mail.

Вечером в понедельник, 29 марта, Джош Лонерган (Josh Lonergan) отправился на рыбалку, чтобы отметить свой день рождения, и заметил четырехметровую акулу. Хищница преследовала косяк рыб в трех метрах от лодки новозеландца.

Мужчина забросил удочку. Неожиданно большая белая акула, также известная как акула-людоед, жадно набросилась на наживку. Лонерган почувствовал мощный рывок. «Сначала я не понял, была ли это узкозубая акула или большая белая акула. Я быстро начал наматывать леску», — сказал он.

Новозеландец пояснил, что никогда ранее не видел, чтобы большая белая акула так выпрыгивала перед лодкой. Она была огромна — около четырех метров в длину. Лонерган, который с детства увлекается рыбалкой, отметил, что в последнее время количество больших белых акул возросло.

Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину, но встречаются особи длиной до шести метров. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Ранее сообщалось, что двое рыбаков в американском городе Нейплс, штат Флорида, поймали на удочку смертельно опасную тупорылую акулу. Американцы вытащили двухметровую хищную рыбу на берег, а затем отпустили ее.