Минюст США обвинил бывшего дипломата в сокрытии финансовых связей с Китаем

Минюст США обвинил бывшего дипломата Пола Майкла Гуэртина в сокрытии финансовых связей с гражданами Китая. Об этом сообщили в пресс-службе американского министерства, передает РИА Новости.

Бывший сотрудник Госдепа ранее работал в дипмиссиях в Шанхае и Исламабаде. Следствие утверждает, что он скрыл важные сведения в ходе проверки для доступа к работе с секретной информацией. В частности, Гуэртин не сообщил о кредите в размере 225 тысяч долларов, который он получил у граждан Китая для покрытия своих долгов в казино.

Помимо этого, экс-дипломат скрыл личную связь с жительницей Китая, которой помог получить американскую визу в консульстве США в Шанхае.

Обвинения против Гуэртина были предъявлены 29 марта. Какое именно наказание может грозить американцу, министерство не сообщило.

В августе прошлого года США обвинили в связях с Китаем исследователя НАСА — 53-летнего сотрудника Техасского университета А&М (TAMU) Чэна Чжэндунва. Ученый якобы нарушил условия гранта и несколько лет скрывал, что имеет связи с Гуандунским технологическим университетом и другими китайскими вузами.