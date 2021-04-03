Мир
 
Последние новости
Бастрыкин решил ликвидировать главк Следственного комитета по особо важным делам
Описаны действия России при ракетном ударе США
Стало известно о падении обломка Falcon 9 на ферму в США
Названа доля полностью привитых от коронавируса американцев
Раскрыто состояние прооперированного в горящей российской больнице пациента
Тактаров рассказал о превращении США в «бомжатник»
В Великобритании раскрыли ложь Меган Маркл во время скандального интервью
Предустановленные российские приложения заподозрили в сливе данных за рубеж
В Центробанке перечислили признаки подозрительного платежа
Новости партнеров
Прослушать новость

Минюст США обвинил бывшего дипломата в сокрытии финансовых связей с Китаем

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: ALEXANDER DRAGO / Reuters

Минюст США обвинил бывшего дипломата Пола Майкла Гуэртина в сокрытии финансовых связей с гражданами Китая. Об этом сообщили в пресс-службе американского министерства, передает РИА Новости.

Бывший сотрудник Госдепа ранее работал в дипмиссиях в Шанхае и Исламабаде. Следствие утверждает, что он скрыл важные сведения в ходе проверки для доступа к работе с секретной информацией. В частности, Гуэртин не сообщил о кредите в размере 225 тысяч долларов, который он получил у граждан Китая для покрытия своих долгов в казино.

Помимо этого, экс-дипломат скрыл личную связь с жительницей Китая, которой помог получить американскую визу в консульстве США в Шанхае.

Обвинения против Гуэртина были предъявлены 29 марта. Какое именно наказание может грозить американцу, министерство не сообщило.

В августе прошлого года США обвинили в связях с Китаем исследователя НАСА — 53-летнего сотрудника Техасского университета А&М (TAMU) Чэна Чжэндунва. Ученый якобы нарушил условия гранта и несколько лет скрывал, что имеет связи с Гуандунским технологическим университетом и другими китайскими вузами.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В США юристов обвинили в обучении россиян врать при прошении об убежище
ФБР начало расследовать данные о краже ноутбука Пелоси ради отправки в Россию
США обвинили исследователя НАСА в связях с КНР и арестовали его