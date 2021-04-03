Глава ДНР заявил о желании депутатов Госдумы поехать в Донбасс

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о желании депутатов Госдумы поехать в Донбасс на фоне обострения ситуации в регионе в последние дни. Он рассказал об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Глава ДНР отметил, что от добровольцев поступает «очень много обращений», некоторые из них — от депутатов Госдумы. Они обращаются к Пушилину со словами: «Сразу рассчитывай, мы будем с тобой».

«Это вселяет положительные эмоции и понимание того, что мы не одни — не в рамках каких-то государств, а в рамках человеческих взаимоотношений... Некоторые уже спрашивают, куда конкретно записываться», — добавил он.

Пушилин также объявил с 1 апреля призыв на военную службу. В ряды Народной милиции ДНР направят 200 человек из числа призывников сроком на шесть месяцев.

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» на границе. До этого Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило о готовности России к введению регулярных подразделений вооруженных сил на территорию ДНР и ЛНР.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.