В Одессе под выкрики «Смерть врагам» радикалы провели акцию у консульства России

В Одессе украинские националисты устроили акцию протеста у здания консульства России. Видеозапись опубликовали пользователи социальной сети Facebook.

Очевидцы отмечают, что акция связана с эскалацией конфликта в Донбассе. Ее участники также требуют ужесточить санкции против председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Радикалы одеты в камуфляжную форму, зажигают фаеры и выкрикивают лозунги: «Слава нации! Смерть врагам! Украина превыше всего!». За происходящим наблюдают сотрудники Национальной полиции Украины.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины (ВСУ) окраин Донецка погиб ребенок. До этого в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинская сторона усилила интенсивность.

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» на границе. До этого Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило о готовности России к введению регулярных подразделений вооруженных сил на территорию ДНР и ЛНР.

26 марта Зеленский провел экстренные консультации с представителями стран-участниц «нормандской четверки». Это произошло после того, как в зоне боевых действий под минометным обстрелом погибли четверо военнослужащих ВСУ.