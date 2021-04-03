На Украине возбудили дело против Медведчука после эфира на российском канале

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело о государственной измене народных депутатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на депутата от партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко.

«Такую информацию я получил от офиса Генерального прокурора в ответ на мое заявление о совершении действий Медведчуком и Козаком, подпадающих под статью 111 Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена"). Мое заявление приобщили к материалам уголовного производства», — заявил Гончаренко.

Он добавил, что его заявление касается высказываний Медведчука в эфире российского телеканала RT. «Там Медведчук комментировал вопросы, касающиеся введения санкций СНБО (Совет национальной безопасности и обороны — прим. «Ленты.ру») в отношении Козака, а также аннулирования лицензий [телеканалам] 112, ZIK и NewsOne. Тогда он допустил ряд высказываний, которые можно трактовать как государственную измену», — пояснил Гончаренко.

26 марта Офис генерального прокурора Украины заподозрил в государственной измене трех членов объединения «Украинский выбор», связанного с Медведчуком, за организацию и проведение референдума о статусе Крыма в 2014 году. Обыски в помещениях, связанных с общественным объединением, начались днем ранее.

До этого президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука, его жены Оксаны Марченко, связанных с ними физических и юридических лиц, в том числе из России. Причиной стало расследование уголовного дела о финансировании терроризма.

В начале февраля СНБО заблокировал ряд оппозиционных телеканалов: «112 Украина», NewsOne и ZIK. После утверждения решения Зеленским они прекратили вещание. Персональные санкции также затронули Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».