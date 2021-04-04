Министров во Франции заподозрили в причастности к подпольным вечеринкам

Французских министров заподозрили в причастности к вечеринкам в подпольном ресторане. Телеканал М6 выпустил репортаж с кадрами из заведения, снятыми на скрытую камеру, сообщает РИА Новости.

Так, по данным телеканала, ресторан находится в дорогом районе Парижа. Посетители и персонал заведения, как сообщается в репортаже, находились в помещении без медицинских масок, не соблюдали социальную дистанцию.

Авторы материала взяли интервью и у одного из организаторов запрещенных вечеринок. Мужчина заявил, что в мероприятиях принимали участие несколько членов французского правительства.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен, в свою очередь, поручил префекту полиции Парижа проверить факты, приведенные телеканалом. «Если они подтвердятся, привлечь к ответственности организаторов и участников этих тайных обедов», — написал Дарманен в своем Twitter.

С конца октября по настоящее время заведения общепита во Франции закрыты на фоне пандемии коронавируса. Штраф за нарушение ограничений составляет 135 евро, а для организаторов мероприятий — 15 тысяч евро и до года тюремного срока.

Ранее сообщалось, что шутка о проведении музыкального фестиваля в одном из парков Брюсселя привела к массовым беспорядкам. Так, с начала марта в соцсетях стали появляться сообщения о событии, дата которого была намечена на 1 апреля. В итоге в парке собралось порядка пяти тысяч человек, их разогнала полиция.