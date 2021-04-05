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Американцы пошли отмечать Пасху и устроили смертельную перестрелку

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Кадр: WKRG / YouTube

Одна американка погибла, еще пять человек получили ранения во время перестрелки в парке в штате Алабама, куда сотни местных жителей пошли отмечать Пасху. О произошедшем сообщил портал AL.com

Известно, что погибшая 32- летняя женщина получила ранение в голову, еще одна — в область груди. Все пострадавшие госпитализированы, среди них два подростка и ребенок в возрасте 4 лет.

По данным журналистов, стрельба началась после ссоры, устроенной группой мужчин. Кто-то из них после этого совершил нападение на машину, где сидели женщины, и завязалась перестрелка. Отмечается, что пострадавшие были не участниками конфликта, а прохожими или невольными свидетелями.

23 марта сообщалось, что в американском Боулдере, штат Колорадо, вооруженный мужчина внезапно устроил стрельбу в супермаркете, в результате 10 человек погибли. На место происшествия прибыли полицейские. Стрелявший был ранен, его задержали.

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