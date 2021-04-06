Российские компании накопили в банках десятки миллиардов долларов

Средства в иностранной валюте на счетах компаний в российских банках достигли исторического рекорда, составив 61 миллиард долларов по состоянию на 1 марта 2021 года. Об этом пишет РИА Новости на основании подсчетов начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего.

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Такой показатель на 51,6 процента больше прошлогодних данных. За год накопления увеличились на десятки миллиардов долларов (на рекордные 20,8 миллиарда). Самый активный рост был с 1 ноября 2020 года по 1 марта 2021 года. За четыре месяца средства в иностранной валюте на счетах компаний выросли на 16,7 миллиарда долларов.

В ЦБ отметили, что общего объема валютной ликвидности достаточно для покрытия около 35 процентов валютных средств корпоративных клиентов, или 16 процентов всех валютных обязательств, что является комфортным уровнем.

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, привел к сокращению потребления и резкому росту накоплений на черный день. За прошлый год доля налички в денежном обращении выросла на 30 процентов (на 2,9 триллиона рублей).

Россияне предпочитали держать наличные на случай экстренной ситуации, урезая свои расходы, отмечают эксперты. По подсчетам аналитиков, реальные располагаемые доходы населения в прошлом году упали на 3,5 процента.