Женщина с аномально длинными пальцами на ногах прославилась в сети

Женщина с аномально длинными пальцами на ногах рассказала о жизни с мутацией и прославилась в сети. Соответствующий ролик появился на официальном YouTube-аккаунте телеканала TLC.

Согласно материалу, Анна Тантилло (Anna Tantillo) обратилась со своей проблемой в передачу My Feet Are Killing Me («Мои ноги меня убивают»). Она рассказала, что из-за чересчур длинных больших пальцев ее ноги болят при каждом шаге, и это беспокоит ее на протяжении всей жизни.

Владелец нью-йоркской ортопедической клиники хирург Брэд Шеффер (Brad Schaeffer) объяснил, что такая аномалия встречается очень редко. «Я никогда не видел пациентов с настолько длинными фалангами на ногах», — признался он.

Мужчина предупредил, что длинные пальцы на стопах могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. «Из-за того, что палец постоянно упирается в обувь при ходьбе, у вас может заклинить суставы, и вы заболеете артритом», — подчеркнул Шеффер.

Доктор пообещал помочь пациентке: «Для начала мне нужно определить, какую кость следует удалить или укоротить. Сразу после этого мы приступим к работе».

В марте аномально длинный палец подростка привлек внимание пользователей сети. 16-летняя Оливия Мерсеа продемонстрировала подписчикам длину пальца, сравнив его с разными предметами в своем доме. Так, например, на размещенных кадрах подросток ставит его рядом с пультом от телевизора. По словам блогерши, длина ее пальца составляет 12,7 сантиметра.