Игрока в американский футбол обвинили в издевательствах над котенком

Игрок в американский футбол команды университета Теннесси Аарон Бизли отстранен от выступлений после обвинений в издевательствах над животным. Об этом сообщает TMZ.

В учебном учреждении сообщили, что получили уведомление от полиции о начале расследования. Бизли обвинили в нанесении травм шестимесячному котенку. Питомец принадлежит студентке того же университета.

По словам владелицы котенка, Бизли нанес животному тяжелые травмы. Питомцу потребовалась экстренная медицинская помощь. «Когда я его нашла, он кричал и не мог ходить. Выяснилось, что один из ребят пнул его и держал его за хвост и опускал в унитаз», — сообщила девушка. На помощь котенку собрано уже более четырех тысяч долларов.

В 2020-м Бизли провел восемь матчей в составе команды университета. Несмотря на это, отмечается, что футболист обладает серьезным потенциалом и способен проявить себя в профессионалах.