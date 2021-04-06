Туктамышеву сравнили с Пугачевой

Преподаватель актерского мастерства для фигуристов Маргарита Бугаева высказалась о стиле катания россиянки Елизаветы Туктамышевой. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Специалист сравнила спортсменку с певицей Аллой Пугачевой. «Она идет вразрез с конкурентками. Они девочки-припевочки, а тут эдакая Алла Борисовна, дива, которая пришла на вечеринку малолеток», — заявила Бугаева.

Преподаватель добавила, что Туктамышева — очень крутая фигуристка, которая дает энергию и держит каток под контролем. По мнению Бугаевой, спортсменка не уйдет со льда, пока не получит свое.

На прошедшем в Стокгольме чемпионате мира 24-летняя Туктамышева заняла второе место. Золотую медаль завоевала Анна Щербакова, третье место досталось Александре Трусовой. Обеим спортсменкам на момент выступления на турнире было по 16 лет.

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