В России предрекли рост цен на смартфоны

Негативная ситуация на рынке может стать причиной удорожания смартфонов. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Технический директор финтех-компании RBK.money Андрей Куранда в разговоре с изданием отметил, что предпосылок для роста цен на телефоны в 2021 году больше, чем обычно. Основой причиной возможного удорожания продукции Куранда назвал дефицит полупроводников, из-за которого компании не успевают удовлетворять спрос потребителей. При этом вкладываться в производство процессоров прямо сейчас чипмейкеры не намерены: «Не совсем понятно, сохранится такой спрос в дальнейшем, или это только временное явление из-за пандемии коронавируса».

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Также специалист предрек будущее увеличение стоимости смартфонов из-за инфляции, изменения курса валют, резко подскочившего спроса на гаджеты. Еще одним влияющим на рынок фактором Куранда назвал торговые войны между США и Китаем. По общим оценкам, дефицит на рынке смартфонов может сохраниться как минимум до конца 2021 года.

Техноблогер Сергей Вильянов оказался более оптимистичным в своем прогнозе относительно будущего рынка. По мнению Вильянова, говорить о значительном росте цен не имеет смысла, так как производители уже заложили возможные издержки в стоимость продукта. «Когда компания продает за 45 тысяч рублей аппарат, который полгода назад стоил 80, она делает это не в убыток», — отмечает эксперт.

Вильянов подытожил, что рекомендованные на смартфоны в России цены останутся на прежнем уровне или незначительно вырастут. Однако количество и размер скидок, которые предлагают ретейлеры, может сократиться.

Специалисты издания также оценили, как может повлиять на цены вступивший в силу 1 апреля закон о предустановке российского ПО на гаджеты. По их мнению, влияние закона минимально, так как для его исполнения производитель лишь должен незначительно модифицировать прошивку устройства.

Ранее китайские аналитики предсказали скорый рост цен на рынке смартфонов. Эксперты отметили дефицит на рынке полупроводников и хитрость производителей телефонов. «Для широкой аудитории они продолжают транслировать мысль о том, что компании живут в условиях острой нехватки и это стимулирует рост цен на все большее количество устройств», — заметили специалисты.