Сын Байдена рассказал о грозившей ему тюрьме в случае победы Трампа

Сын президента США Джо Байдена Хантер рассказал о грозившей ему тюрьме в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом говорится в его книге «Прекрасные вещи» (Beautiful Things), вышедшей в продажу 6 апреля, передает ТАСС.

Хантер Байден предположил, что мог бы оказаться в тюрьме в случае поражения отца на выборах, однако он отрицает свою причастность к каким-либо «нелегальным финансовым операциям».

«Победа Трампа была не только угрозой демократии, она казалась угрозой моей личной свободе...Если бы отец не победил, я уверен, что Трамп продолжил бы преследовать меня по уголовным статьям», — написал он.

Также в книге Хантер объясняет обвинения в свой адрес со стороны администрации Трампа исключительно «политическими мотивами». «Я считаю, что в том политическом климате было не важно, что я сделал, а что — нет. Целью тех атак был не я, а мой отец», — подчеркнул он.

Ранее Хантер Байден в интервью «Би-би-си» рассказал, что смог получить высокооплачиваемую работу в правлении украинской газодобывающей компании Burisma благодаря своей фамилии.

Также в своей книге сын президента США признался, что потратил деньги, полученные от работы в правлении украинской газодобывающей компании Burisma, на алкоголь и наркотики. При этом он отметил, что не считает неэтичным начало своей работы в Burisma, когда Джо Байден занимал пост вице-президента США. Политическая карьера его отца помогла ему, однако, по его словам, ни он, ни его отец «не сделали ничего противозаконного», особенно в том, что касается Burisma.