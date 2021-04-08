Российские рапиристы выиграли чемпионат мира среди юниоров

Юниорская сборная России по рапире третий раз подряд стала победителем командного турнира на первенстве мира в Каире. На верхнюю ступень пьедестала почета поднялись и мужская (Егор Баранников, Степан Мартынович, Захар Козлов и Даниил Кравцов) и женская (Виталина Анащенкова, Адэлина Бикбулатова, Ангелина Кононова и Дарья Малышева) команды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федерации фехтования России.

На пути к финалу рапиристки уверенно обыграли сборные Филиппин — 45:23, Южной Кореи — 45:35 и Украины — 45:37. В решающей встрече турнира девушкам противостояли гораздо более опытные американки, которые уже входят в первую сотню взрослого мирового рейтинга. Тем не менее россиянки сумели выиграть со счетом 45:43.

Юноши из сборной России дошли до финала, не испытывая сложностей. Они обыграли бразильцев — 45:16, чилийцев — 45:18 и французов. В финале они встретились с командой из США и одержали верх в упорной борьбе — 45:35. Для мужской сборной эта победа стала третьей подряд после успехов на турнирах 2018 и 2019 годов.

5 апреля мужская юниорская сборная России по сабле завоевала «серебро» в командных соревнованиях на первенстве мира в Каире (Египет). Медали получили Дмитрий Насонов, Артем Терехов, Кирилл Тюлюков и Магамед Халимбеков.

3 апреля Тюлюков также взял золото в турнире саблистов на юниорском первенстве мира. В финале он обыграл Бобиржона Расулова из Узбекистана со счетом 15:6.

Первую медаль сборной России принесла Дарья Дрозд. Она завоевала бронзу в личном турнире саблисток-юниорок. Россиянка обыграла Юлию Цеслар (Польша) — 15:10, Атару Гринбаум (США) — 15:6 и Дениз Селин Унлудаг (Турция) — 15:12. Также спортсменка выиграла бой у француженки Амалии Эм — 15:6. Дрозд единственной из россиянок добралась до четвертьфинала.