Клуб НХЛ избавится от россиянина

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилз» намерен избавиться от российского нападающего Никиты Гусева. Об этом сообщает The Score.

В начале апреля форвард был выставлен на драфт отказов. Однако из-за высокой зарплаты Гусева, которая составляет 4,5 миллиона долларов в год, обмен не состоялся. Контракт россиянина с клубом перестает действовать 10 апреля. Если форвард не успеет найти новую команду до понедельника, он не сможет принять участие в играх плей-офф НХЛ в нынешнем сезоне.

В последний раз Гусев выходил на лед в составе «Нью-Джерси Девилз» 20 марта. В нынешнем сезоне он набрал всего пять очков в 20 матчах чемпионата.

Гусев выступал в «Нью-Джерси Девилз» с 2019 года. Однако первым клубом россиянина стал «Вегас Голден Найтс», в составе которого он так и не успел провести ни одного матча.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Гусев известен по выступлениям за СКА. В 2017-м он выиграл Кубок Гагарина.